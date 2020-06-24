وزير الخارجية الأردني في زيارة رسمية إلى العراق

2020/06/24 | 10:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى العراق، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العراق، للتباحث حول اخر المستجدات الاقليمية في المنطقة....

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