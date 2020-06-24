التربية: امتحانات السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد

2020/06/24 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد.

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