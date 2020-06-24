هيئة استثمار نينوى تعتزم انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة

2020/06/24 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تـعـتـزم هـيـئـة اسـتـثـمـار مـحـافـظـة نـيـنـوى، الاربعاء، انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للأسر المـتـضـررة.وقال المسؤول في إعلام سياحة نينوى علي امـجـد، ان “الهيئة تعتزم انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لـلأسـر المـتـضـررة ابــان سـيـطـرة عـصـابـا داعــــش وعـمـلـيـات الـتـحـريـر فــي المـديـنـة”.واضافت، ان “المجمعات ستقام فـي أيـمـن المـوصـل بعد تخصيص أراض لها في المحور الغربي من المـديـنـة، […]

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