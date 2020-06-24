اللجنة المالية تخطط لـ”خنق” الحكومة بالرواتب ومنع الاقتراض لإجبارها على الإصلاح المالي

2020/06/24 | 11:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، اعتراضها على توجه البرلمان نحو التصويت على قانون الاقتراض، فيما قدمت مبرراتها لذلك.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية، إن “اللجنة اعترضت لسببين الأول لجوء الحكومة للاقتراض بدون الاصلاح والمفروض أن يأتي الاصلاح اولا، وإن لم يحقق المرجو منه نذهب للاقتراض، اما السبب الثاني […]

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