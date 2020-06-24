فيلم بدون ميزانية يتصدر البوكس أوفيس في الولايات المتحدة!

2020/06/24 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تصدر فيلم رعب قصيراً بعنوان Unsubscribe، تم تصويره عبر تطبيق زووم في غضون أسبوع، شباك التذاكر الأمريكي (البوكس اوفيس).وقام المنتج والصحفي كريستيان نيلسون، المُؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرايك تاباغ، بإصدار فيلمهما الجديد، مستغلين “ثغرة ساذجة” نشأت من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في إغلاق دور العرض في الولايات الأمريكية.يقول نيلسون: […]

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