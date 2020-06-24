أسعار النفط تتراجع من جديد

2020/06/24 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت العقود الآجلة للنفط مع ترقب السوق تقارير من المتوقع أن تظهر تضخما في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأسعار للتراجع من أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس آذار.وكانت الأسعار قد ارتفعت في التعاملات المبكرة عندما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر في وقت متأخر الاثنين ان اتفاق التجارة […]

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