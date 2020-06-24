احداث في صور من زمن التباعد الاجتماعي بسبب كورونا

2020/06/24 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..باتت الأقنعة والحفاظ على التباعد والمسافات من العادات والثقافات اليومية التي يتبعها الشعوب حول العالم، للحماية من فيروس كورونا المستجد، ففي باريس يستخدم المسئولين الشخصيات الكرتونية للحفاظ على التباعد، بينما يحرص خريجي الجامعات عند التقاط الصور في ووهان على ارتداء الأقنعة، ما يعني زيادة وعي السكان بأهمية التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء.التقاط الصور التذكارية […]

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