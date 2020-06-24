الأمن والدفاع النيابية تطالب بتعزيز قدرات الدفاعات الجوية والطيران

2020/06/24 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بتعزيز قدرات الدفاعات الجوية والطيران.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن لجنة الأمن والدفاع طلبت تقوية الدفاعات الجوية والطيران والرادارات، لتعزيز قدرات الجيش العراقي في مواجهة أي اعتداءات محتملة.

وبشأن القصف التركي والإيراني على الأراضي العراقية، أوضح، أن هناك تنسيقا عال بين القائد العام للقوات المسلحة ولجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين عبر استدعاء سفيري تركيا وإيران لدى بغداد وتسليمهما رسالتي احتجاج شديدتي اللهجة، لافتا إلى أن العراق تقدم بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد الاعتداءات على الأراضي العراقية.

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