غايب العميري : للأسف كثيرون في الشارع تعاملوا مع خطر كورونا على أنه كذبة سياسية

2020/06/24 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العميري، ان إجراءات مواجهة وباء كورونا تنقصها قوة القانون.

وقال العميري إن حظر التجوال طبق كحظر أمني، وليس صحياً وكان سبباً لتفشي وباء كورونا..



للأسف كثيرون في الشارع تعاملوا مع خطر كورونا على انه كذبة سياسية ولو طبقت القرارات لكان الوضع قد اختلف كثيراً..



مشيرا الى ان هناك راقدون بسبب كورونا في مستشفيات العزل يتجاوز عددهم سبعة عشر الفاً.

وفي حديثه عن الحلول الممكنة لمواجهة خطر كورونا بعد تصاعد الإصابات اكد ان الحلول تبدأ بتسخير جهود الحكومة كاملة لمواجهة كورونا، إضافة الى منح وزارة الصحة إمكانيات وبنايات حكومية لغرض العزل.

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