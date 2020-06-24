2020/06/24 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي على أهمية التحضير للانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان إن الاخير استقبل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة التي يشهدها البلد والتحديات الكبيرة التي تتطلب العمل الجدي لتجاوزها وتنفيذ البرنامج الحكومي ومطالب المواطنين وجائحة كورونا والاجراءات المتبعة للحفاظ على ابناء الشعب.

واكد الجانبان على اهمية اعادة البلد للطريق الصحيح والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج من الازمات وعدم تأثر المواطنين بها وان يكون الاصلاح في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة اضافة الى التحضير للانتخابات المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي والحكيم: يجب أن يكون الإصلاح في جميع القطاعات والتحضير للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي والحكيم: يجب أن يكون الإصلاح في جميع القطاعات والتحضير للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).