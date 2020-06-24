زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ : المحتجون يسقطون تماثيل مؤسسي امريكا كما لو كانت تماثيل صدام

2020/06/24 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … انتقد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي ميتش ماكونيل ما اطلق عليه تسمية (حملة اليسار المتطرف ) لاسقاط تماثيل الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل قائلا ان تلك النصب يتم جرها واسقاطها الى الارض كما لو انها تماثيل صدام .ونقلت قناة فوكس نيوز الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ماكونيل قوله […]

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