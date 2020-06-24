اخر مستجدات اعمال انشاء ملعب الميناء الرياضي

2020/06/24 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “انوار سورى”، اخر مستجدات الاعمال بملعب نادي الميناء الرياضي في البصرة.وقال مدير الشركة عبد الله الجبوري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اعمال انشاء ملعب نادي الميناء الرياضي في البصرة، متواصلة وتسير على قدم وساق من اجل إنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد”.وأضاف ان “الملعب سيكون تحفة معمارية جديدة تضاف لملاعب العراق، […]

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