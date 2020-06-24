وزير الاتصال يكشف عن نتائج عمليات ’’الصدمة’’ لمكافحة تهريب سعات الانترنت

2020/06/24 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن تحقيق نتائج مهمة في "عملي...





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