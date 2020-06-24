2020/06/24 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

أظهر مقطع مصور، حدوث فوضى داخل مستشفى الحسين التعليمي، والذي يعد الأكبر في محافظة ذي قار، نتيجة ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. فوضى في أكبر مستشفيات ذي قار بعد انقطاع الأوكسجين عن المرضى فجراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. فوضى في أكبر مستشفيات ذي قار بعد انقطاع الأوكسجين عن المرضى فجراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).