التربية: امتحانات السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد ولا مقترحات بخصوصها

2020/06/24 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، بحسب الإعلام الحكومي، إن "قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط، مقترح ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها وزارة التربية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بشأن امتحانات هذه المرحلة".وأضاف، أنه "لا توجد حتى الآن مقترحات بشأن امتحانات مرحلة السادس الإعدادي"، لافتا إلى أن "الامتحانات ستجرى بموعدها المحدد في التاسع من آب المقبل".وأشار إلى أن "المقترحات عادة يتم دراستها وإقرارها في ضوء الظروف الراهنة والأزمة الوبائية العالمية"، مؤكدا أن "جميع القرارات متجددة وتكون وفقا للمعطيات الموجودة على أرض الواقع".وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، أمس الثلاثاء اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020، والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها، وقيام الطلبة الراسبين والمكملين بأداء امتحان مفتوح في المواد المقررة بالامتحانات الوزارية خلال ثلاثة أسابيع من خلال تعليمات تصدرها وزارة التربية بشكل عاجل، وتضع المدارس أسئلة الامتحان المفتوح من الكتب المنهجية".

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