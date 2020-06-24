وزارة الاتصالات العراقية: تعرض كابلات الإنترنت الرئيسية القادمة من إيران للحرق | صور

2020/06/24 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، تعرض كابلات الإنترنت الرئيسية القادمة من إيران، للحرق، بالقرب من معبر بدرة الحدودي في محافظة واسط.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة، في بيان إن الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من إيران، تعرضت إلى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة، اذ تعرضت للحرق قرب منفذ بدرة، مضيفا أن هذا التخريب المتعمد أدى إلى فقدان جزء كبير من السعات الدولية الداخلة للبلاد.

وأشار أنه على الفور استنفرت الوزارة المهندسين والفنيين، وبإشراف مباشر من وزير الاتصالات أركان الشيباني لتعويض كل السعات المفقودة من خلال المنافذ الأخرى.

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