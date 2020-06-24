روحاني: الصادرات غير النفطية ستتخطى 41 مليار دولار

2020/06/24 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، تخطى الصادرات غير النفطية مستوى 41 مليار دولار في السنة المالية الجارية (تنتهي20 مارس/آذار 2021).وأشار روحاني في كلمة بمجلس الوزراء اليوم، الى أن عوائد الحجم التصديري للسلع غير النفطية ستغطي واردات البلاد، مستدركا أنه بجانب هذه الصادرات ثمة مداخيل أخرى.وشدد الرئيس الايراني على عدم وجود مشاكل […]

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