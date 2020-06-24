تفسير حالة إصابة دماغية غريبة لرجل لا يستطيع “رؤية” الأرقام

2020/06/24 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درس علماء حالة غير عادية لجيولوجي هندسي عانى من إصابة عصبية، وفجأة لم يتمكن من إدراك الأرقام 2-9، مع استمرار القدرة على فهم الحروف والرموز وحتى الرقمين 0 و1.وقال المعد البارز، العالم المعرفي بجامعة جونز هوبكنز، مايكل ماكلوسكي: عندما ينظر إلى رقم ما، يجب على دماغه أن “يستوعب” أنه رقم قبل أن لا يتمكن من […]

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