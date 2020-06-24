مرض قاتل جديد يهدد البشرية

2020/06/24 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء بريطانيون من مرض تنفسي قاتل قد يكون في الطريق إلينا بعد فيروس كورونا المستجد.وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن”، أوضح الخبراء أن عقب رفع قيود الإغلاق حول العالم، سيعود الكثيرون للمباني التي تم تركها منذ شهور والتي باتت أرضا خصبة للعدوى وقد تأوي أمراضا مثل داء الفيالقة وهو داء تنفسي حاد يكون […]

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