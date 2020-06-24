في العالم.. 160 ألف مصاب جديد بكورونا والحصيلة تتجاوز 9,2 مليون

2020/06/24 | 11:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتم تسجيل نحو 160 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي ارتفاعا عن 150 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 9 ملايين و263,4 ألف حالة، حسب جامعة "جونز هوبكز" الأمريكية.ويشير عداد الجامعة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 477584، فيما تماثل للشفاء 4 ملايين وأكثر من 630 ألف شخص.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و347 ألف حالة، تليها البرازيل (مليون و146 ألف) وروسيا (599 ألفا) والهند (456,1 ألف) وبريطانيا (307,6 ألف).ومن أكثرر الدول العربية تضررا بكورونا السعودية (164,1 ألف إصابة) وقطر (89,5 ألف) ومصر (58,1 ألف) والإمارات (45,6 ألف) والكويت (41 ألف).

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