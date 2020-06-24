2020/06/24 | 11:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الأربعاء، ان إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق علاء الموسوي للتقاعد لا تعفيه من المساءلة القانونية، فيما حذر من أي ضغوطات قد تمارس لمنع مثوله أمام القضاء العراقي.وقال المحمداوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تبرئ ساحته من قضايا الفساد الكبيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تعفيه من المساءلة القانونية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: إحالة علاء الموسوي للتقاعد لا تعفيه من المساءلة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).