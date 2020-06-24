2020/06/24 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت بعض وسائل الاعلام صورة نادرة للشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة نادرة لآية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة نادرة لآية الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).