ما هي آخر التطورات الصحية للشيخ التمار المصاب بكورونا؟

2020/06/24 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر قارئ القرآن العراقي والمحكم في المسابقات القرآنية الدولية الشیخ ميثم التمار مقطع فيديو يتحدث فيه عن حالته الصحية جراء اصابته بفيروس كورونا....

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