2020/06/24 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

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