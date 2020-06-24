مقتل 6 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

2020/06/24 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل ستة مدنيين بينهم نساء وأطفال، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان.ووفقا لوكالة “شينخوا” قال عبد المعروف أزار المتحدث باسم حكومة مقاطعة جاوزجان، إن ستة مدنيين قتلوا جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في منطقة مارديان بالمقاطعة.وأضاف المسؤول أن هناك ثلاثة أطفال وامرأتين بين الضحايا.وفي نفس الوقت ألقى طارق آريان […]

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