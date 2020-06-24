بعد إصابتها بكورونا.. العراقية رحمة: الفيروس نزل على الرئتين

2020/06/24 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المطربة العراقية رحمة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس “كورونا”.وكتبت رحمة عبر “فيسبوك”: “آخر التطورات، أنا تعبانة جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين، ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين..شفتوا التأخير عمل فيا إيه..والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية […]

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