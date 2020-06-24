2020/06/24 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائبة حمدون لـ/نينا/: قانون الاقتراض الخارجي سيمرر اليوم اذا اكتمل النصاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/24 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائبة حمدون لـ/نينا/: قانون الاقتراض الخارجي سيمرر اليوم اذا اكتمل النصاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائبة حمدون لـ/نينا/: قانون الاقتراض الخارجي سيمرر اليوم اذا اكتمل النصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).