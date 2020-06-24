قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

2020/06/24 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء 15 فلسطينيا خلال مداهمات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين بعد مداهمة محافظة قلقيلية.وأوضحت أن قوات العدو داهمت بلدة عزون شرقي قلقيلية، واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.وقبل انسحابها، اعتقلت قوات العدو شقيقين أثناء تواجدهما بشارع جلجولية، بمدينة […]

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