السوداني: شركات الهاتف النقال مدينة للحكومة بنصف مليار دولار

2020/06/24 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن شركات الهاتف النقال مطلوبة للحكومة العراقية 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن تلك الشركات لم تدفع المبلغ المطلوب لغاية الان.وقال السوداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “حكومة الكاظمي يجب ان تتحرك فورا من اجل جمع ديون شركات الهاتف النقال التي تصل قرابة 500 […]

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