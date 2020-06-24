مركز الوقاية من الاشعاع يؤكد استمرار اجراء الفحوصات والمسوحات الاشعاعية في بغداد

2020/06/24 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اجرت فرق مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة الصحة والبيئة، المسوحات البيئية الاشعاعية وقياس الخلفيات الاشعاعية لعدد من مناطق العاصمة بغداد والمحافظات وبواقع 223 موقعاً.وقالت مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع بشرى علي احمد، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان مختبرات قسم البحوث الاشعاعية في المركز مستمر بفحوصاته […]

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