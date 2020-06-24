الكشف عن اخر مستجدات اعمال انشاء ملعب الميناء الرياضي

2020/06/24 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلنت شركة “انوار سورى”، اخر مستجدات الاعمال بملعب نادي الميناء الرياضي في البصرة.وقال مدير الشركة عبد الله الجبوري، إن “اعمال انشاء ملعب نادي الميناء الرياضي في البصرة، متواصلة وتسير على قدم وساق من اجل إنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد”.وأضاف، ان “الملعب سيكون تحفة معمارية جديدة تضاف لملاعب العراق، حيث يتسع لـ30 الف […]

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