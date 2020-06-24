الكشف عن 4 مشاريع قوانين قد تحدث “طفرة” في قطاع الزراعة العراقية.. مغريات كبيرة للفلاحين!

2020/06/24 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الزراعة محمد كريم عن مشاريع قوانين قد تحدث تطورًا كبيرًا في القطاع الزراعي العراقي.وقال كريم في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، إن “هناك 4 مشاريع قوانين سيتم التصويت عليها في البرلمان بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية”، مبينًا أن “تلك القوانين يتمثل احدها بايجار الاراضي الزراعية فيما يسمح للمزارع باستصلاح […]

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