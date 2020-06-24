روسيا.. نحو 7200 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 12 ألف حالة شفاء

2020/06/24 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعتبر أدنى حصيلة منذ 30 أبريل الماضي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، "رصد 7176 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير (مقابل 7426 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات الوباء التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 606881، بينها 229546 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ5371 حالة نشطة منذ أمس)".

وأشارت السلطات الصحية إلى "تسجيل 154 وفاة جديدة جراء كورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 153 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 8513 حالة وفاة".

وبحسب الإحصائيات الروسية، شهدت روسيا خلال اليوم الماضي "أكبر ارتفاع في حصيلة المتعافين جراء كورونا منذ شهر على الأقل، برصد 12393 حالة شفاء جديدة".

وأوضح بيان غرفة العمليات الروسية أن "العدد الكلي للمتماثلين للشفاء من فيروس كورونا المستجد، بلغ 368822 شخصاً حتى اليوم، وأجري في البلاد 17.8 مليون فحص لتشخيص الإصابات بالعدوى".

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بغداد اليوم- ذي قار

أظهر مقطع مصور، حدوث فوضى داخل مستشفى الحسين التعليمي، والذي يعد الأكبر في محافظة ذي قار، نتيجة انقطاع الاوكسجين عن المصابين بفيروس كورونا.

وخلال المقطع الذي صوره شخص داخل المستشفى، ظهر عدد من المصابين بفيروس كورونا، وهم بحا

بغداد اليوم- متابعة

حذرت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، محملة المواطن الجزء الأكبر من مسؤولية الزيادة، لكونه لم يلتزم بتعليمات لجنة السلامة الوطنية، مؤكدة أن نسب الشفاء تشهد ارتفاعا جيدا.

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الاربعاء (24 حزيران 2020)، بتسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 حالة وفاة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار، سجلت 135 إصابة جديدة بفيروس كورون

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