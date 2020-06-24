كربلاء تشهد أول ولادة طبيعية من أم مصابة بفيروس كورونا

2020/06/24 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء ، الاربعاء (24 حزيران 2020)، أول ولادة طبيعية من أم ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء، شهدت ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا، في ولادة طبيعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة"، مبينا أن "سيدة في العقد الثالث من العمر، وهي حامل في شهرها التاسع، قد وضعت طفلها الأول في ولادة طبيعية لها دون الحاجة للتداخل الجراحي" ،

واضاف البيان إنه "تم تحويلها من ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحسين الطبية الى ردهة الشفاء في مستشفانا، مع ظهور أعراض الولادة عليها"، بنا إنه "بعد أخذ إستشارة أخصائية النسائية والتوليد، الدكتورة نبيلة الياسري وبعد الكشف عليها تبين إنها تعاني من تقلصات رحمية وبدء عملية الولادة، وعلى الفور تم تحويلها الى صالة الولادة في ردهة الشفاء، ومن ثم إجراء الولادة الطبيعية لها حيث أنجبت طفلا ذكرا " .

وبين مدير المستشفى ، إن "الفريق الطبي والصحي المتخصص ، قد نجح في التعامل مع الحالة، عبر إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هكذا حالات ، مع الحرص على إحترام أعلى الإحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في آن واحد".

واشار إلى أن "المواطنة قامت بارضاع وليدها، وخرجا من المستشفى عائدين إلى ردهة الحميات وهما بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر " .

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