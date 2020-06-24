نائب عنها: ديالى تضم أشخاصاً ’’فوق القانون’’ وفاتحنا الكاظمي بشأن سلاحها المنفلت

2020/06/24 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالىتحدث عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، عن مفاتحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشان السلاح المنفلت الذي تعاني منه المحافظة.وقال الدهلكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى تعاني من مشاكل متعددة، منها وجود السلاح المنفلت الذي يتخفى جزء منه تحت مسمى سياسي، على الرغم من أفعاله الإجرامية".وأضاف "فاتحنا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بشكل مباشر في لقائنا الاخير قبل يومين بخطورة السلاح المنفلت، وتداعياته السلبية على المشهد الامني"، مشيراً إلى أن الكاظمي كان داعماً لسلطة القانون وفرض هيبة الدولة".وأشار إلى أن "تهريب المخدرات في ديالى ما زال مستمراً، وما زالت هناك جهات واشخاص فوق القانون"، لافتاً إلى أن "المحافظة تحتاج الى قرارات حاسمة وارادة في تطبيقها من أجل حسم مشاكلها المزمنة برؤية وطنية خالصة".وتشهد محافظة ديالى بين فترةٍ وأخرى، حوادث جنائية مختلفة، واغتيالات تطال بعض الشخصيات، إضافة إلى هجمات تنظيم داعش المتكررة على المحافظة.يُذكر، أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعهد في برنامجه الحكومي الذي قدمه لمجلس النواب قبل التصويت على حكومته، على حصر السلاح بيد الدولة، ومحاربة السلاح المنفلت.

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء ، الاربعاء (24 حزيران 2020)، أول ولادة طبيعية من أم ثلاثينية مصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مستشف

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن تحقيق نتائج مهمة في "عمليات الصدمة" التي انطلقت مؤخراً بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.

وقال

بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، توقعاتها لحالة الطقس في مناطق البلاد المختلفة، فيما بينت درجات الحرارة للمحافظات.

وذكرت الهيأة في صورة توضيحية، أن "الطقس لليوم الأربعاء في المنطقة الوس

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