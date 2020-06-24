الخدمات النيابية: جميع الملفات المتعلقة بالاتصالات احيلت للقضاء

2020/06/24 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..دعا عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح ملف شركات الاتصالات والانترنت في عهد حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن جميع الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات احيلت إلى القضاء والجهات الرقابية.وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف الاتصالات ملف شائك وهناك الكثير من المشاكل […]

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