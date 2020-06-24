بعد اصابتها بكورونا.. مصري يلقي زوجته من الطابق الخامس

2020/06/24 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مصري زوجته المصابة بفيروس كورونا من الطابق الخامس، خلال مشاجرة بينهما، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.وذكرت مصادر اعلام محلية، ان الأجهزة الأمنية بمنطقة المطرية بوسط القاهرة تلقت بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بكسور خطيرة متفرقة بجميع أنحاء جسدها”.وكشفت التحقيقات أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث […]

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