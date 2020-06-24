وزارة التربية: امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد

2020/06/24 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، الأربعاء، أن امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجرى بموعدها المحدد. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح إن “قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية لمرحلة الثالث المتوسط، مقترح ضمن مجموعة مقترحات تقدمت بها وزارة التربية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بشأن امتحانات هذه المرحلة”. وأضاف، أنه “لا […]

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