صحيفة: الكاظمي يطمح للحصول على دعم سياسي خلال زيارته لواشنطن

2020/06/24 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة العربي الجديد، الاربعاء، بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى للحصول على الدعم السياسي من واشنطن خلال زيارته المقررة الى الولايات المتحدة الشهر المقبل.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، قوله إن “الزيارة المقررة بشكل مبدئي بعد العشرين من تموز المقبل، يجري التحضير لها مع […]

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