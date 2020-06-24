الصحة العراقية توضح ملابسات وفاة النجم الرياضي أحمد راضي

2020/06/24 | 11:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، على ما يتم تداوله من شبهات حول ظروف وفاة نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي في أحدى مستشفيات بغداد....

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