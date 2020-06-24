تزامناً مع المواجهات بين الفصائل… «الجيش السوري» يحاول التقدّم جنوبي إدلب

2020/06/24 | 11:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة عناصر وجرح أخرون الأربعاء، من فصيل «صقور الشام» التابع للجبهة الوطنية للتحرير، خلال موhجهات مع مجموعات «الجيش السوري» على محور قرية بنين بريف #إدلب الجنوبي.وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب…

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