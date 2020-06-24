قائد القوة البرية يكشف عن عمليات تفتيش واسعة في 3 محافظات

2020/06/24 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوة البرية اللواء الركن قاسم المحمدي، الأربعاء، عن عمليات تفتيش واسعة في ثلاث محافظات. وقال المحمدي في تصريح إن “القوات الأمنية نفذت عمليات تفتيش واسعة في مناطق صلاح الدين وحوض العظيم في ديالى وجنوب كركوك وشمال سامراء”. واشار الى أن “العمليات المشتركة أعدت خطة منسقة بالاشتراك مع قيادة القوات البرية المتمثلة بقيادة عمليات […]

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