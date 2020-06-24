الخدمات النيابية تدعو الكاظمي إلى فتح ملف شركات الاتصالات والإنترنت

2020/06/24 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى فتح ملف شركات الاتصالات والانترنت.

وقال المعموري، إن ملف الاتصالات ملف شائك وهناك الكثير من المشاكل في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة السابقة أبرمت عقودا باهظة الثمن مقابل خدمة رديئة مقارنة مع ارتفاع في أسعار التكلفة، معربا عن أمله من وزارة الاتصالات بدعم الموازنة، ولكن في حقيقية الأمر تقوم الوزارة بالاقتراض من أجل تسديد رواتب موظفيها.

واكد ان هناك مشاكل في شركات الاتصالات والانترنت وهناك مستحقات للدولة بذمة الشركات وملفات فساد أحيلت للقضاء منذ أشهر لم تحسم لغاية الآن.

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