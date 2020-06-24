أسعار النفط على تباين مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية وزيادة مخزونات الخام

2020/06/24 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تباينت العقود الآجلة للنفط ،الاربعاء، بسبب مخاوف من تخمة المعروض في السوق، أذكتها زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، قابلها تراجع في مخزونات البنزين مما عزز الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ظل إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وارتفع خام برنت 12 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 42.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بعدما نزل إلى 42.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 40.34 دولار للبرميل، مقلصة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق.

وسجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة أكبر بكثير من المتوقع عند 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمعهد البترول الأمريكي، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين بزيادة قدرها 300 ألف برميل.

لكن البيانات أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما غذى تفاؤلا بأن استهلاك الوقود يتزايد مع تخفيف بعض الاقتصادات للعزل العام المفروض لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

ويوم أمس، جرى تداول عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الأسعار في أوائل مارس آذار.

وبدأ استهلاك النفط عالميا في التعافي مع خروج الاقتصادات من العزل العام، بينما تخفض أوبك ومنتجون حلفاء، في إطار أوبك+، الإنتاج وأغلق منتجو النفط الصخري بالولايات المتحدة الآبار.

لكن كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي قال إن السوق لا تزال قلقة بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم.

وبحسب تحليل وإحصاء لرويترز، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة 25 بالمئة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو حزيران وتجاوز عدد حالات الوفاة في أمريكا اللاتينية 100 ألف وفاة يوم الثلاثاء.

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