بابل تعلن إصابة أكثر من 1100 شخص بكورونا منذ ظهوره ووفاة 33 آخرين

2020/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بابل

أعلنت خلية الأزمة في محافظة بابلن الأربعاء (24 حزيران 2020)، الموقف الوبائي بشأن الإصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، إن "الموقف التراكمي للاصابات الكلي منذ اليوم الاول لانشار فيروس كورونا في البلاد ولغاية اليوم الأربعاء هو ١١٣٩ حالة إصابة في المحافظة".

واضافت ان "الحالات المؤكدة النشطة الحالية ٥٥٧، وعدد الشفاء الكلي ٥٤٩ وعدد الوفيات ٣٣".

وكانت وزارة الصحة والبيئة ،سجلت، أمس الثلاثاء (23 حزيران 2020) 84 حالة وفاة و1826 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، أنها فحصت “10672، نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 465988 “، مبينة أن “محافظة بابل سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء (24 حزيران 2020)، توضيحاً بشأن ما أعلنه طبيبان عراقيان، اكتشافهم علاجاً لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، وتلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

أوضح وزير الصحة، حسن التميمي، الأربعاء، بشأن العلاج الروسي لفيروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى أن معلومات وصلت من روسيا واللجان التابعة للوزارة بدأت بدراستها.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الامم المتحدة في العراق،

بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الأربعاء (24 حزيران 2020)، أن أغلب الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد هي بدون أعراض، فيما أشار إلى استعداد الوزارة لاستيعاب أعداد المصابين المتزايدة.

وقال التميمي مؤتمر صحفي مشترك مع ممث

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