درجال: العمل والشجاعة سلاحنا لمواجهة الوباء وهزيمته

2020/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أشار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء،(24 حزيران 2020)،بأن العمل والشجاعة سلاحنا لمواجهة الوباء وهزيمته.

وذكر درجال في بيان وزارة الشباب والرياضة المنشور على الموقع الرسمي للوزارة،" بالعودة الى شريط الذكريات ايام تمثيلنا للمنتخب الوطني والاندية ايضاً نستذكر كثيراً من المباريات التنافسية التي واجهنا فيها فرقاً كبيرة جدا لها ثقلها إسماً وتاريخاً وإنجازاً عربياً وقارياً ودولياً، وكنا نلاعبهم على أرضهم وبين جماهيرهم ، ولم تتوافر لدينا من عناصر القوة سوى امكاناتنا الذاتية كلاعبين، وروح التكاتف كفريق واحد، واستحضار جماهيرنا لرفع المعنويات واستيعاب صعوبة المباراة، والبحث عن الفوز ، فضلاً عن التي يزرعها مدربونا في نفوسنا بأننا سنهزم الخصم، ومن ثم الانطلاق الى ملعب المباراة".

واضاف،"أستحضر هذه الصور الان ، وأجري مقارنة واقعية جدا في الظرف الراهن الذي نعيشه الآن، والذي يتطلب منا هزيمة عدونا الاول الوباء او الجائحة ، ولي ثقة مطلقة بأن الصور الإيجابية الكثيرة والثقة بالنفس والعمل بمهنية لفرقنا الصحية والتطوعية وقدرة اعلامنا على استحضار الطاقة الايجابية سيكون لها بالغ الاثر الذي يفوق مفعول أي دواء ويقوي من مناعتنا لهزيمة المرض" .





وبين،" تعرفنا على اسلوب الوقاية في العمل من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، ونظافة المكان وغسل اليدين بشكل متكرر، ومساعدة الناس على تجاوز هلع الخوف لديهم والالتزام الدقيق بتوصيات خلية الازمة فضلاًعن التغذية الجيدة، اذا ما فعلنا كل ذلك، يقيناً وبإذن الله تعالى فان الصورة ستختلف تماما وستعود حياتنا طبيعية جداً ، و أجد ان مهمة شبابنا الواعي الغيور مفصلية في تواصل اعمالهم التطوعية وتحديث اساليب حياتهم ايجابيا، واليقين بأن هذه الظروف استثنائية تماماً وانها زائلة لا محال".

وزاد،" تحية اكبار وفخر لجميع العاملين في قطاع الصحة الابطال وقواتنا الامنية الباسلة وشبابنا الغيور..الرحمة والغفران لشهدائنا وامواتنا جميعاً..اللهم إحفظ العراق وأهله".

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