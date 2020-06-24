النزاهة تضبط عمليات اختلاس أموال في صحة صلاح الدين

2020/06/24 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديّة، الاربعاء (24 حزيران 2020)، عن عمليّة ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليّـة لدائرة صحّة صلاح الدين لشهر آاذر الماضي البالغ مقدارها أكثر من (6,500,000,000) مليار دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليّة التي نفّها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بناء على مكّرة ضبط قضائيّة، أشارت إلى أنّ فريقا تدقيقيا من المكتب قام بضبط النسخ الأصليّة لـ(125) معاملة لصرف السلف التشغيليّـة خلال شهر آار، مبيِّنة أن الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفيِّ الخاصِّ بالدائرة ونسخ التمويل الخاصّة بالمدّة المكورة".

واضاف البيان أن "الفريق تمكّن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزنيِّ في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقص في الموادِّ بأكثر من(600,000,000) مليون دينار، فضلا عن وجود حالات مغالاة في أسعار الشراء، مبيِّنة قيامه بضبط وصولات صرف وهميّة لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى (500,000,000) مليون دينار خلال المدّة اتها، لافتة إلى قيام الفريق التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز أيّة مادة من الوقود من دائرة المنتجات النفطيّـة".

وتابع أنه "تمّ تنظيم محضر ضبط أصوليّ بالمضبوطات في العمليّة، وعرضه على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المختصّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين؛ لاتِّخا الإجراءات القانونيّة المناسبة".

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