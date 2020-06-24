2020/06/24 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كلية “امبريال كوليدج” في لندن، أنه تم حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد فيروس كورونا المستجد، المنتج في بريطانيا.وذكرت الكلية، التي صممت الدواء، أن لقاح RNA يحتوي على جزيئات فيروسية تشبه في بنيتها الحمض النووي الريبوزي المرسال (Messenger RNA).وقال الأخصائي في مجال الأمراض المعدية البروفيسور روبن شاتوك، رئيس فريق البحث: “نتطلع الآن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد كورونا منتج في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقن أول متطوع بلقاح RNA ضد كورونا منتج في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).