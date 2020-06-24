شاهد بالصور: السعودية تعثر على قطع وألواح أثرية بمكة تحوي نقوشًا وعبارات إسلامية بالخط العربي.. إلى أي فترة تعود؟

2020/06/24 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عثرت أمانة مكة المكرمة على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة، أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر في جوار المقبرة بمكة المكرمة، و تم تسليم تلك القطع إلى وزارة السياحة بحكم الاختصاص.وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، لـ”العربية.نت”، إن الآثار التي عُثر عليها اشتملت […]

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