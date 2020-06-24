طبيب عراقي مدير مستشفى في دبي “يفجر قنبلة” حول البروتوكول الطبي العراقي مع مصابي كورونا: أدوية تقتل المرضى.. وسلوكيات تنشر العدوى!

2020/06/24 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار الدكتور حيدر الزبيدي، المدير العام للمستشفى الكنَدي في دبي بدولة الامارات، جدلا واسعًا وحديثًا صادمًا عن وضع المصابين بكورونا وطريقة التعامل مع المرض في المستشفيات العراقية، بعد متابعتها للبيانات والتواصل مع الاطباء والصيادلة في العراق.وظهر الزبيدي في مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، وهو يتحدث عن التداخل بين العلاجات المستخدمة في […]

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